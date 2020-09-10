Более 30 человек заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки во Владимирской области официально подтвержден 31 новый случай коронавируса. Цифра снова большая. Только на одного заболевшего меньше, чем было днем ранее. По-прежнему в лидерах по инфицированным Владимир, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За сутки областной центр прибавил 9 человек в статистику распространения коронавируса.

Всего за все время пандемии зарегистрированы 6614 случаев заболевания.

В данный момент в регионе болеют 782 жителя Владимирской области. Число активных носителей вируса растет. Накануне цифра была ниже – 770. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего же не справились с инфекцией за время пандемии 198 пациентов. Выздоровевших от опасного вируса за минувшие сутки меньше, чем днем ранее: 19 против 23.