Более 25 % урожая картофеля поражено фитофторой

Собрать хороший урожай картофеля во Владимирской области мешают опасные заболевания, которые нередко поражают овощные культуры и уже одним своим названием пугают садоводов и агрономов. Так, специалисты владимирского филиала Россельхозцентра обследовали 3,2 тысяч гектаров посадок картофеля. Они обнаружили поражение 28% площадей фитофторозом, 43% альтернариозом, 37% ризоктониозом.

Больше всего пострадали овощи в хозяйствах Муромского и Гусь-Хрустального районов.

— По рекомендации специалистов вся обследуемая площадь обработана от болезней средствами защиты растений, — сообщает пресс-служба владимирского филиала Россельхозцентра.

По состоянию на 10 сентября, выкопано 20,3 тысяч тонн картофеля с площади 770 гектаров. Это 26% от плана. Средняя урожайность – 264,2 ц/га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выкопано 28,2 тысяч тонн.

Ранее «Призыв» сообщал, что, несмотря на хорошее лето, своего картофеля для обеспечения покупателей региону не хватит. Дефицит будет компенсирован привозными овощами. С 18 сентября во Владимирской области откроются сельскохозяйственные ярмарки.