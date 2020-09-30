Более 200 человек ищут пропавшего в Камешковском районе мальчика

Третий день продолжаются поиски семилетнего мальчика из Камешковского района. С замиранием сердца жители Владимирской области ждут хороших новостей, но пока порадовать нечем. Сегодня на месте работают 249 человек, 18 автомобилей и 2 квадроцикла, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Накануне водолазы обследовали местные водоёмы. Ребенка ищут также с помощью собак и беспилотников.

Работают следователи и криминалисты. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе Следственного управления СКР по Владимирской области, сотрудниками пройдено немало километров, расследование уголовного дело продолжается. К поискам ребенка подключились и простые жители не только нашего региона, но и соседних. Они активно помогают волонтерам регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Но пока никаких зацепок.

Никто не сдается, все верят, что мальчик обязательно будет найден живым.

Чтобы получить хоть какую-то информацию, волонтеры «Лиза Алерт» обратились за помощью к водителям, которые могли находиться 28 сентября с 13.00 до 15.00 на дороге Камешково — Волковойно — Горки — Мишнево — Кижаны и у них сохранились записи с видеорегистратора.

— Если ваш видеорегистратор зафиксировал нужный период времени и вы хотите нам передать запись, присылайте видео на 88007005452@list.ru или звоните на номер горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-700-54-52, — обратились поисковики.

Мальчик пропал 28 сентября. Он возвращался с уроков. Однако, после того как он вышел из школьного автобуса, домой не вернулся. Ранее «Призыв» сообщал, что по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.