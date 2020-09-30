Более 200 человек ищут пропавшего в Камешковском районе мальчика

Поиски продолжаются уже третий день

Третий день продолжаются поиски семилетнего мальчика из Камешковского района. С замиранием сердца жители Владимирской области ждут хороших новостей, но пока порадовать нечем. Сегодня на месте работают 249 человек, 18 автомобилей и 2 квадроцикла, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Накануне водолазы обследовали местные водоёмы. Ребенка ищут также с помощью собак и беспилотников.

ГУ МЧС России по Владимирской области

Работают следователи и криминалисты. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе Следственного управления СКР по Владимирской области, сотрудниками пройдено немало километров, расследование уголовного дело продолжается. К поискам ребенка подключились и простые жители не только нашего региона, но и соседних. Они активно помогают волонтерам регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Но пока никаких зацепок.

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирской обл.»

Никто не сдается, все верят, что мальчик обязательно будет найден живым.

Чтобы получить хоть какую-то информацию, волонтеры «Лиза Алерт» обратились за помощью к водителям, которые могли находиться 28 сентября с 13.00 до 15.00 на дороге Камешково — Волковойно — Горки — Мишнево — Кижаны и у них сохранились записи с видеорегистратора.

Если ваш видеорегистратор зафиксировал нужный период времени и вы хотите нам передать запись, присылайте видео на 88007005452@list.ru или звоните на номер горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-700-54-52, — обратились поисковики.

Мальчик пропал 28 сентября. Он возвращался с уроков. Однако, после того как он вышел из школьного автобуса, домой не вернулся. Ранее «Призыв» сообщал, что по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Ольга Ефремова 

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 


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