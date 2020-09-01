Более 15 тысяч первоклассников переступят школьный порог

У студентов и школьников Владимирской области начался учебный год. Школьный порог в первый раз переступят 15 427 учеников, сообщает Владимирстат. Из них во Владимире в первый класс пойдут 4301 ученик. Это на 14 человек больше, чем в 2019 году. В целом же первоклашек в 2020 году меньше. Годом ранее их было 16 тысяч.

Из-за ситуации с коронавирусом нынешний День знаний пройдет не совсем в привычном формате. Так, торжественные школьные линейки состоятся только для первоклашек и выпускников. Родителей самых маленьких учеников пустят на праздник, но только в масках. В некоторых крупных школах линейки отменили совсем. В малокомплектных учебных заведениях до 100 человек праздник проведут для всех по графику. Мероприятия организуют на улице. Остальных ждут классные часы и Уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

COVID-19 внес коррективы и в организацию процесса обучения.

Чтобы избежать большого скопления детей, в школах откроют дополнительные двери, а на входе измерят температуру. Уроки во многих школах сократят, а перемены продлят. Ожидается, что дети с 1-го по 4-й классы будут заниматься по 35 минут. В среднем и старшем звене учебное время тоже сократят, уроки будут длится 40 минут. И это далеко не все нововведения, связанные с коронавирусом. Что ждать ученикам и родителям? Подробнее об этом «Призыв» рассказывал здесь.