Богородице-Рождественский собор в Суздале: что вы о нём знаете?

Город-музей Суздаль знаменит множеством храмов и монастырей, но Богородице-Рождественский собор даже на их фоне уникален. Это единственная сохранившаяся в древнем городе постройка домонгольского времени, основное здание кремля, главный собор города. Судьба этого храма типична для большинства церквей Руси. Многократно перестраиваемый, горевший, разоряемый неприятелем, он дошёл до нашего времени, вобрав в себя наслоения различных эпох, времён и вкусов. Накануне большого православного праздника Рождества Богородицы, отмечаемого каждый год 21 сентября, давайте вспомним историю одного из старейших соборов Владимирской области.
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