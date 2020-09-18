Богатырские забавы, битва хоров и встреча с Японией: афиша фестивальных выходных

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«Богатырские игры» 0+
В эти выходные Соборная площадь Владимира станет площадкой для проведения ежегодного фестиваля народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств. В четвертый раз сильнейшие атлеты встретятся для того, чтобы узнать, кто же сильнее. Двухдневная программа мероприятия очень насыщенная. Гостей фестиваля ждет силовой экстрим, национальные единоборства, народные игры и различные мастер-классы. Среди новых дисциплин — турнир по киле. Это исконно русская забава, которая совмещает в себе игру с мячом и элементы кулачного боя.
Не обойдется фестиваль и без культурной программы. В этом году своим творчеством владимирцев и гостей города порадует заводной коллектив «ЛаптиБэнд». Артисты обещают исполнить только лучшие и популярные песни в авторской, зажигательной обработке, исполненные на балалайке и дудке, баяне и гитаре.
Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: богатырскиеигры.рф
г. Владимир, Театральная площадь
19 и 20 сентября в 13.00
Вход свободный
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Фестиваль народных хоров «Суздальские зори» 6+
«Суздальские зори» — это фестиваль народных хоров малых городов, поселков, сельских поселений четырех областей ЦФО: Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ярославской. Два этапа фестиваля прошли в заочном режиме. В них приняли участие более 20 коллективов. В результате в финальный тур вышли: народный хор Рязанской области «Рябинушка» Екимовского сельского Дома культуры; хоровая группа ансамбля песни и танца «Русские узоры» из п. Лесные Поляны Ярославской области; народный коллектив «Русские узоры» из г. Фурманова Ивановской области и коллектив «Традиция» из п. Красногвардейский Суздальского района Владимирской области. Хор «Суздалянка» участвует в финале без конкурсного отбора как принимающая сторона.
Возглавляет жюри конкурса — профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Бурлаков. Главный приз фестиваля– сертификат на 100 тысяч рублей для пошива концертных костюмов. Помимо хорового конкурса на фестивале будут проходить творческие встречи и мастер-классы по повышению уровня исполнительского мастерства и менеджмента культурных проектов, а также досуговая программа для гостей.
Центр культуры и досуга г. Суздаля: Красная площадь, 5
18 сентября в 13.00 — торжественная церемония открытия финала фестиваля народных хоров «Суздальские зори»
19 сентября в 12.00 — гала-концерт участников и победителей фестиваля
Вход свободный
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RUJAPAN ANIME FEST 12+
Владимир на один день превратится в маленькую Японию. Гости фестиваля RUJAPAN ANIME FEST получат японские паспорта и смогут сделать фото на фоне флага этой страны. Организаторы обещают скоростное поедание палочками, мастер-класс по аниме и конкурс косплея. Подробную программа мероприятия можно посмотреть здесь.
Антикафе «Против правил»: Владимир, ул. 2-я Никольская, 1
19 сентября с 15.00 до 18.00
Цена билета — 300 руб.
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Благотворительный фестиваль «Добрый Владимир» 6+
Главная цель фестиваля «Добрый Владимир» — сбор средств для взрослых, страдающих онкологическими заболеваниями. Хедлайнеры мероприятия — фолк-бэнд «Колокол» и музыканты популярной группы «Рекорд Оркестр» — Тимофей Копылов и Алексей Барышев. Почётными гостями станут участники мотоклуба «Ночные волки». 19 сентября в 10.45 они сдадут кровь на областной станции переливания, а затем колонной отправятся на фестиваль.
В программе также:
— благотворительная ярмарка с мастер-классами;
— презентация НКО Владимирской области;
— спортивные организации покажут своё мастерство;
— «Владимирский музыкальный клуб» организует марафон с участием ведущих исполнителей и танцевальных коллективов города.
Рынок на Студёной: г. Владимир, ул. Дворянская, 27а
19 сентября в 12.00
Вход свободный
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Этно-экологический фестиваль «Синеборье» 6+
Гостей фестиваля встретят 10 площадок под руководством ярких творческих коллективов Владимирской области:
«Опушка» — трехчасовой гала-концерт на открытом воздухе, состоящий из большого и разнообразного репертуара народных песен;
«Лесная мастерская» — мастер-классы по изготовлению половиков, гобеленов и плетению трав на рамке. Также сделаем три вида сувениров: «Магниты в эко стиле», «Живой магнит» и «Мешочек счастья»;
«Лесная кухня» — театрализованный концерт, на котором гостей ждут увлекательные рассказы о необычных рецептах и дегустация вкуснейших блюд народной кухни;
«Богатырские забавы» — развлекательная программа для самых активных. Здесь и народный танец и состязание в силе и удали под аккомпанемент народных песен. Украшением программы станет участие дружины ратоборцев;
«Волшебная кисть» — художественный мастер-класс, на котором гости общими усилиями создадут волшебный лесной пейзаж;
«Сказки Дедушки Лесовичка» — развлекательная программа со сказочными персонажами для самых маленьких. Здесь Вы узнаете много нового о чудесах и сказках судогодских лесов;
«Домик лесной травницы» — театрализованный концерт, который познакомит посетителей фестиваля с народными поверьями и преданиями о растениях судогодских лесов. Самодеятельные актеры закружат зрителей в хоровод танца и народных игр;
«Чайная поляна» — театрализованный концерт-дегустация, посвященный традициям русского чаепития;
«Зеленый госпиталь» — концерт-реконструкция, на котором во всех деталях будет воссоздан прифронтовой госпиталь из аутентичных медицинских приборов и предметов, собранных конструкторами в историческую экспозицию, прозвучат мелодии и песни военных лет.
«Выставка» — выставка произведений мастеров народных художественных ремесел.
г. Судогда, стадион «Красный химик»
19 сентября с 12.00 до 18.00
Вход свободный
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Выставка «Вне времени» 6+
Ежегодно Центр пропаганды изобразительного искусства показывает посетителям произведения из фондовой коллекции, демонстрируя новые поступления, а также «жемчужины» владимирской школы живописи, которые, несомненно, привлекают новых посетителей. В экспозицию 2020 года вошли полотна наших мэтров владимирского пейзажа: народных художников РФ Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия Кокурина, заслуженных художников РФ Николая Мокрова, Валерия Егорова, Евгения Телегина, Виктора Смирнова, Натальи Бритовой. Также на выставке представлены работы участника Великой Отечественной войны Виктора Титова, владимирских художников Николая Модорова и Владислава Потехина. Впервые широкой публике будет представлена серия замечательных этюдов Вячеслава Фильберта.
Центр ИЗО: г. Владимир, ул. Большая Московская, 24
Выставка работает до 1 ноября
Время работы: среда — воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета – 50-100 руб.
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Большая осенняя гаражная распродажа 16+
Все выходные в РестоДворе вас ждет много вещей для осеннего гардероба: одежда, обувь, украшения, аксессуары. Также будут: вкусная еда, ретросклад, большой вечерний концерт в субботу, твидовый пикник и джаз. Приходите в красивых костюмах, платьях, пиджаках, юбках, брюках в клетку, надевайте самые стильные ботиночки, классную кепи или другой подходящий убор, ведь блошиный рынок вкупе с твидовым пикником — это залог отличного настроения!
РестоДвор: ул. Девическая, 8
19 и 20 сентября с 12.00 до 22.00
Вход свободный
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