Богатырские забавы, битва хоров и встреча с Японией: афиша фестивальных выходных

В эти выходные Соборная площадь Владимира станет площадкой для проведения ежегодного фестиваля народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств. В четвертый раз сильнейшие атлеты встретятся для того, чтобы узнать, кто же сильнее. Двухдневная программа мероприятия очень насыщенная. Гостей фестиваля ждет силовой экстрим, национальные единоборства, народные игры и различные мастер-классы. Среди новых дисциплин — турнир по киле. Это исконно русская забава, которая совмещает в себе игру с мячом и элементы кулачного боя.

Не обойдется фестиваль и без культурной программы. В этом году своим творчеством владимирцев и гостей города порадует заводной коллектив «ЛаптиБэнд». Артисты обещают исполнить только лучшие и популярные песни в авторской, зажигательной обработке, исполненные на балалайке и дудке, баяне и гитаре.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: богатырскиеигры.рф

г. Владимир, Театральная площадь

19 и 20 сентября в 13.00

Вход свободный