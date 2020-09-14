Богатыри сойдутся в бою на Соборной площади

Соборная площадь Владимира станет площадкой для проведения ежегодного фестиваля народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры» (0+). В четвертый раз сильнейшие атлеты встретятся для того, чтобы узнать кто же сильнее. Фестиваль пройдет с 19 по 20 сентября. Двухдневная программа мероприятия очень насыщенная. Гостей фестиваля ждет силовой экстрим, национальные единоборства, народные игры и различные мастер-классы. Организаторы отмечают, что будут как полюбившиеся дисциплины, так и новые. В их числе — турнир по киле. Кила — это исконно русская забава, которая совмещает себе игру с мячом и элементы кулачного боя.

Начало фестиваля в 13.00. Вход свободный.

Не обойдется фестиваль и без культурной программы. В этом году своим творчеством владимирцев и гостей города порадует заводной коллектив «ЛаптиБэнд». Артисты обещают исполнить только лучшие и популярные песни в авторской, зажигательной обработке, исполненные на балалайке и дудке, баяне и гитаре.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: богатырскиеигры.рф

Ранее «Призыв» рассказывал, что бегуны из Переславля-Залесского и Владимира взяли «золото» полумарафона «Золотые ворота».