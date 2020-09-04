Бесплатную прививку от гриппа можно сделать у «Глобуса»

Вакцинация от гриппа официально стартовала во Владимирской области. В областном центре бесплатно привиться можно будет у гипермаркета «Глобус». С 7 сентября там традиционно расположится мобильный прививочный пункт, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Вакцинация у «Глобуса» продлится по 18 октября включительно.

Мобильный прививочный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 15.00. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь только паспорт. Вакцинация в мобильном пункте проводится только для совершеннолетних.

Бесплатную прививку от гриппа можно сделать и в поликлинике по месту жительства.

Владимирские эпидемиологи напоминают, что вакцинация – эффективный способ обезопасить себя и своих близких от гриппа. Защитный эффект от прививки наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года. Специалисты уточняют, что современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирскую область завезли 183 844 дозы вакцины. Она квадривалентна, то есть предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа. Препарат содержит новые штаммы гриппа. Ранее они не имели активной циркуляции на территории России.