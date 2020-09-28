Бесплатная клиника «Белая роза» открылась во Владимире

Новый диагностический центр для женщин «Белая роза» открылся во Владимире. Все услуги в нем предоставляются бесплатно, по полису ОМС. При этом направления от терапевта здесь не потребуют. Запись ведется напрямую по городскому телефону. В клинике задействованы порядка 10 врачей: гинекологи, маммологи, узисты. Пациентки проходят комплексное обследование на выявление онкопатологий репродуктивной системы и молочных желез. На прием могут попасть женщины со всей Владимирской области. Расположение клиники удобное – центр города, улица Музейная, 1. Совсем рядом с вокзалами.

— В месяц через нас проходят около тысячи пациентов. Начали мы с июля потихонечку работать. К сожалению, у некоторых пациентов была выявлена патология. С подтвержденным диагнозом они уже направлены на лечение, — рассказала Анастасия Фарсобина, главный врач клинико-диагностического центра «Белая роза» во Владимире. – Но к нам женщины идут не на конкретного врача, они здесь проходят комплексное скрининговое обследование. Его достаточно проходить один раз в год. Маммографию делают, как правило, женщинам старше 35 лет либо по показаниям.

«Белая роза» — это проект Фонда социально-культурных инициатив. Здание под клинику во Владимире предоставили на условиях аренды. Оборудование было приобретено на деньги спонсоров. Один маммограф стоит около 12 миллионов рублей. В клинике открыты два гинекологических кабинета и два кабинета УЗИ. Каждый день обследование проходят 25-30 человек. Женщин принимают от 18 лет и старше.

Записаться можно по телефону: (4922) 471-555.

— Каждая женщина, которая хочет пройти обследование, записывается на прием в определенное время и в течение 2-2,5 часов проходит полное комплексное обследование, — пояснил Георгий Зудилов, врач УЗИ. – После чего пациентке выдается протокол, паспорт здоровья, в котором все результаты диагностики указаны. И если есть отклонения, мы даем рекомендации по дальнейшему наблюдению, обследованию. Например, проведению биопсии.

Скрининговые центры «Белая роза» открыты во многих регионах страны. Владимирское отделение работает в две смены с 8 утра до 8 вечера. Суббота и воскресенье — выходные. Записаться на прием можно во вторник и четверг с 10.00 до 15.00 по телефону колл-центра (4922) 471-555. Сейчас очередь из желающих уже расписана на две ближайшие недели.

Напомним, что прежде это здание на Музейной, 1, занимал Владимирский базовый медицинский колледж. Но после аварийной протечки зимой 2016 года старый корпус, где обучали сестринскому делу, закрыли. С этого времени все студенты-медики теснятся в одном здании на Михайловской, 10. Как ранее сообщал «Призыв», для ВБМК уже вовсю ремонтируется другой корпус на Диктора Левитана, 36. Здание обещают сдать к новому учебному году в 2021 году.