Беспилотный автомобиль перевез овощи из Владимира в Москву

Обычная на первый взгляд грузоперевозка из Владимира в Москву привлекла к себе повышенное внимание. Все дело в автомобиле, который совершил рейс. Вышедшая на маршрут «ГАЗель» была беспилотной. Инженер, который сидел за рулем только контролировал ситуацию. И это был первый коммерческий эксперимент подобного рода. В компании, которая занимается курированием вопроса, признали его успешным.

— 80% времени автомобиль ехал в беспилотном режиме. Перевозка осуществлялась ночью, когда трафик был минимальным, — рассказал «Призыву» пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. — Задача была привлечь внимание к коммерческим грузоперевозкам. В основном говорят про беспилотники, которые могут перевозить пассажиров. А про грузы забывают. Реакция рынка была очень активной.

В беспилотном режиме автомобиль проехал 240 км.

Доставка тонны овощей и фруктов стоила заказчику 1500 рублей. Это ниже среднерыночной цены такой перевозки. При этом без водителя отправить груз в путь стоило бы еще дешевле. Однако пока это не разрешено.

При этом некоторые федеральные СМИ поспешили написать, что к первому коммерческому рейсу имеет отношение Ковровская государственная технологическая академия им. Дегтярева. Однако, как пояснили нам в вузе, данный эксперимент прошел без их участия. В КГТА тоже ведется проект по разработке программно-аппаратного комплекса управления движением беспилотного наземного транспортного средства. В данный момент осуществляется ввод в эксплуатацию и подготовка беспилотника . На дорогах его может будет встретить в в ноябре.

— По дорогам общего пользования Владимирской области данное средство в автономном режиме не передвигалось. Ориентировочный срок завершения подготовки к сертификации создаваемого в КГТА беспилотного транспортного средства — начало ноября 2020 года, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь Ковровской технологической академии Анастасия Онищенко. — Только после прохождения сертификации в специализированном центре и выдачи разрешающих документов планируется приступить к тестовой эксплуатации беспилотного транспортного средства на дорогах общего пользования

При этом, как пояснили нам в вузе, при тестировании беспилотного транспортного средства за безопасность будет отвечать водитель-инженер. В случае возникновения угрозы ДТП он может мгновенно перехватить управление.

Владимирская область вошла в число регионов, где стало возможно тестирование беспилотных автомобилей. Реальные условия должны помочь разработчикам технологии адаптировать ее к привычным российским условиям. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.