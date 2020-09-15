Беременной сироте выдали непригодную для жилья квартиру

Вере Мирошниченко 23 года. По статусу она сирота. До совершеннолетия девушка проживала в монастыре. Потом решила заняться поиском положенного ей жилья. Встала на очередь. Квартиру подыскивали чиновники из городской администрации. И вот летом предложили жилплощадь на Элеваторной, 24 во Владимире. Вера сразу подписала акт приемки. Но с приходом осени поняла, что рано радовалась.

Долгожданное жильё принесло одно разочарование. Дому 46 лет. Комнаты холодные, сырые, с плесенью на стенах. А жить ей придется здесь с двумя грудными детьми. Сейчас Вера беременна вторым ребенком.

Вера Мирошниченко, жительница г.Владимира:

Мы хотели переехать, но переехать мы не можем, так как здесь очень большая влажность и сырость. Обращались в ЖКХ, чтобы её устранили. Но там говорят, что всё здесь в удовлетворительном состоянии. Было уже две комиссии. Вчера обратилась в Роспотребнадзор. Пыталась записаться к Шохину и Сипягину. Но лично прием никто не ведет из-за коронавируса.

У меня есть знакомая сирота, ей выдали квартиру в Радужном. Пусть она тоже не новая, но там всё в хорошем состоянии – новая газовая плита, новый туалет, ванная, новые обои. Мне же выдали после старых хозяев. Где-то отслаиваются обои. Где-то идет плесень. И запах невыносимый. Жизнь здесь невозможно.

Пообщавшись с соседями, Вера узнала, что сырость на первом этаже круглогодичная. Обогреватели у жильцов дома работают и зимой, и летом. Все семьи с детьми стараются отсюда куда-нибудь переехать. У Веры же такой возможности, скорее всего, не будет. Продать эту жилплощадь она сможет лишь через пять лет. Пока же квартира оформлена по договору найма.

В управляющей компании и управлении ЖКХ условия в квартире посчитали приемлемыми.

Сейчас Вера вынуждена снимать другое жилье. Конечно, она жалеет, что поторопилась с приемкой. Ведь даже ремонт не спасет стены от сырости. За помощью сирота обратилась к уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области Геннадию Прохорычеву.

— Мы сейчас изучаем всю нормативку по требованиям для детей-сирот. Чтобы понять за что можно зацепиться. Хотя эти нормы распространяются и на всё жильё. Оно должно быть благоустроенно по всем стандартам, чтобы там можно было проживать. Конечно, можно понудить собственника, а в этом случае им является город, чтобы сделали ремонт. Что касается замены жилья, такого в практике не нашли. Когда мы разговариваем с детьми из числа сирот, уже бывшими, мы всегда их предупреждаем – надо быть очень внимательными. Не подписывать сразу согласие на первое предложенное жильё. Когда они пришли посмотрели, стены есть, окна есть и подписывают акт, а потом всплывает ряд проблем. Откатывать решение по жилью назад неимоверно сложно, — предупреждает Геннадий Прохорычев.

Детский омбудсмен пообещал побывать на месте с комиссией от опеки. Учитываться будет и заключение Роспотребнадзора, куда с жалобой на сырость обратилась сирота. «Призыв» отправил запрос в городскую администрацию, чтобы узнать – имеет ли теперь право Вера Мирошниченко рассмотреть другие варианты жилья.

Ранее «Призыв» сообщал, что пенсионерка-инвалид дождалась ремонта ветхого жилья. Заниматься проблемой чиновники Судогодского района начали после прокурорской проверки.