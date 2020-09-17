Беременной сироте отказали в альтернативном жилье

Вере Мирошниченко, беременной девушке-сироте, не предложат альтернативного жилья. «Призыв» получил официальный ответ из мэрии Владимира по поводу квартиры на Элеваторной, 24. Этим летом Вера, стоявшая в очереди на жильё, получила законные метры. Подписала акт приемки, о чем потом пожалела. Квартира оказалась сырой и холодной. Но обратного хода нет: квартиры из специального жилищного фонда по договорам найма администрация предоставляет однократно.

— После выдачи ордера на имя заявителя он считается утратившим право на улучшение жилищных условий на основании своего сиротства. Все вопросы содержания и ремонта жилья совершеннолетний наниматель решает самостоятельно, — поясняют в пресс-службе мэрии.

Поменять эту квартиру Вера сможет в случае признания её аварийной, не пригодной для проживания. Сырость с плесенью здесь не будет являться показателем. Зато через 5 лет Вера сможет приватизировать и продать эту квартиру, говорят чиновники.

Приватизировать и продать жилье Вера Мирошниченко сможет через 5 лет.

«Призыв» поинтересовался у представителей власти, какие требования предъявляются к жилью, приобретаемому для детей-сирот. Вот, что нам ответили в мэрии: во-первых, жильё должно быть изолированным и находиться в доме не ранее 1960 года постройки или до 1960 года включительно с проведенным капитальным ремонтом. Во-вторых, сама квартира по нормативу имеет площадь не менее 30 кв. метров и обеспечена всеми инженерными системами: электричеством, отоплением, водоснабжением (в том числе горячим), водоотведением, вентиляцией, газоснабжением. В-третьих, все помещения в квартире должны иметь внутреннюю отделку.

Все эти требования соблюдены в выданной Вере Мирошниченко квартире. Но ремонт всё-таки придется делать. Потому что проживание с двумя грудными детьми в таких сырых помещениях небезопасно.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире стали больше строить жилья и дороже его продавать. В первом полугодии построено и введено в эксплуатацию 1711 квартир — 101 тыс. кв. метров. Это в 2,2 раза выше прошлогодних показателей.