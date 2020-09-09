«Белый дом» потратит 42 миллиона рублей на изучение транспортной сети

Администрация Владимирской области заказала научно-исследовательскую работу, которая якобы поможет решить проблемы с транспортом. Услуги по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения оценили в сумму 42,4 миллиона рублей. Соответствующий контракт выставлен на торги на сайте госзакупок. Подрядчику дадут целый год, чтобы создать проект, на основе которого будет усовершенствована работа перевозчиков и всей транспортной сети региона.

— Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Владимирской области разрабатывается в целях осуществления комплексного транспортного обслуживания населения всеми видами пассажирского транспорта общего пользования в межрегиональном и межмуниципальном сообщении, — сообщается в конкурсной документации.

Специалисты начнут работу с изучения численности парка автомобилей за последние пять лет и интенсивность дорожного движения, далее детально просмотрят схемы маршрутов, виды подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций и остановочных пунктов. Узнает все о перевозчиках.

При этом, подрядчикам не указывают на необходимость расчетов деятельности госпредприятия «Владимирский автовокзал». Хотя сейчас все беды перевозчиков связаны с работой вокзала, руководство которого не расплачивается с ними в срок. Долги перед перевозчиками большие. Но власти решили потратить свыше 40 миллионов рублей на программу, чем на субсидирование транспортных компаний, которые просели в период пандемии.

Ранее «Призыв» сообщал, что транспортную сеть межмуниципальных и пригородных маршрутов постоянно меняют. Пассажирам приходится ежедневно смотреть расписание на сайте вокзала, так как новые рейсы добавляются, а старые пропадают.