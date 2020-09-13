Бегуны из Переславля-Залесского и Владимира взяли «золото» полумарафона

Накануне во Владимире прошел IV полумарафон «Золотые ворота». На различные дистанции спортивного праздника вышли более 2 тысяч бегунов из 70 городов России. Среди них были и начинающие атлеты, и ветераны спорта. На официальную дистанцию полумарафона в 21,1 км, как и в предыдущие годы, заявилось немало известных спортсменов. Им пришлось преодолеть три 7-километровых круга. В результате упорной борьбы первым с результатом 1:11:36 стал Максим Черезов из Переславля-Залесского. Бегун улучшил свой результат, год назад Максим был вторым на полумарафоне. «Серебро» досталось Дмитрию Салову (1:12:20). «Бронзу» завоевал Максим Кистанов (1:12:26).

Первой среди полумарафонцев-женщин вновь стала известная владимирская спортсменка Наталья Волгина (1:29:56). Второй и третьей дистанцию преодолели Анастасия Архипова и Анастасия Травкина.

Занявшие первые шесть мест на главной дистанции полумарафона спортсмены получили денежные призы. Всем участникам полумарафона были вручены именные сертификаты и медали, на которых можно было бесплатно нанести памятную гравировку.

Дистанций на полумарафоне было пять: 300 м, 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км.

Самым опытным бегуном в этом году вновь, как и годом ранее, стал владимирец Виктор Бубнов. Ему исполнился 81 год. Самой юной участницей соревнований стала 4-летняя Василиса Боброва.

Весь день на Театральной площади работал детский городок для ребят разного возраста, где педагоги приглядывали за малышами, пока их родители соревновались в беге. Посетили полумарафон, по оценкам мэрии, около 5 тысяч жителей и гостей областного центра.

Как интересно провести еще один выходной день, расскажет афиша «Призыва».