Бабье лето задержится еще на неделю

Погода преимущественно будет ясной

Теплая погода будет радовать жителей Владимирской области еще неделю. При этом специалисты центра погоды «Фобос» отмечают, что сегодня, 28 сентября, бабье лето возьмет небольшой антракт. Температура немного опустится и местами даже возможны небольшие дожди.

Начиная со вторника, произойдет «реинкарнация» бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дневные температуры приблизятся к 20-градусной отметке.

Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно. Температурный фон нас будет радовать, в ночные часы в среднем плюс пять — десять, а днем до плюс 15 — 20 градусов тепла, — рассказал синоптик и подчеркнул, что такие температурные показатели выше климатической нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября.

Теплая неделя при этом может доставить хлопоты метеозависимым людям. Ожидается, что атмосферное давление будет немного повышенным.

Ранее «Призыв» сообщал, что теплая погода, которая пришла в регион, сулит настоящий грибной бум.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»


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