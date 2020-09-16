АЗС Владимирской области ждут внеплановые проверки

Владимирская область вошла в список регионов, где могут пройти внеплановые проверки АЗС. С инициативой проведения рейдов выступил Росстандарт. Предложение уже ушло в правительство. Регионы выбраны не случайным образом. Больше всего проверок пройдет в субъектах, где доля контрафактного топлива превышает 20%.

—Доля контрафактного топлива с 2015 года упала с 20% до 8,9%. Но есть регионы, где нарушений гораздо больше, — рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. — По таким регионам, как Крым, Свердловская и Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай, мы хотели бы поработать прицельно, если правительство нас поддержит.

Проверки запланированы в более чем 60 регионов.

Глава Росстандарта также добавил, что внеплановые проверки пройдут с участием Генпрокуратуры. Ее помощь, как правило, бывает очень эффективна.

Первые массовые внеплановые проверки на рынке моторного топлива прошли в 2015 году. Тогда нарушения по физико-химическим свойствам обнаружились на каждой пятой заправке. Рейды не раз проходили и во Владимирской области. Среди выявленных нарушений — превышение серы в бензине и недолив топлива.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, сколько бензина марки АИ-92 может купить житель Владимирской области на среднемесячную зарплату.