Аттракционы владимирских парков: узнайте их на советских фото!

Вспомним наше детство золотое

С приходом осени заканчиваются некоторые летние забавы в парках. Последние месяцы дорабатывают в них аттракционы для детей и взрослых: карусели и горки. Пока их не укрыло снегом, вдоволь накатайтесь сами и порадуйте своих детей. А еще вспомните, какие аттракционы во Владимире были ну, допустим, 50 лет назад. Их любили ваши бабушки и дедушки, мамы и папы, а может, и вы сами их застали и провели на них немало приятных минут. Посмотрите на советские фотографии, поностальгируйте и попробуйте угадать, где они сделаны.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Аттракционы владимирских парков: узнайте их на советских фото! Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Фото с сайта pastvu.com


Теги: , ,

Обсуждение 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение