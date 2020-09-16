Аттракционы владимирских парков: узнайте их на советских фото!

С приходом осени заканчиваются некоторые летние забавы в парках. Последние месяцы дорабатывают в них аттракционы для детей и взрослых: карусели и горки. Пока их не укрыло снегом, вдоволь накатайтесь сами и порадуйте своих детей. А еще вспомните, какие аттракционы во Владимире были ну, допустим, 50 лет назад. Их любили ваши бабушки и дедушки, мамы и папы, а может, и вы сами их застали и провели на них немало приятных минут. Посмотрите на советские фотографии, поностальгируйте и попробуйте угадать, где они сделаны.
Обсуждение 1
Фото с некоторыми из этих каруселей и у меня есть!) Спасибо!