Аттракционы владимирских парков: узнайте их на советских фото!

С приходом осени заканчиваются некоторые летние забавы в парках. Последние месяцы дорабатывают в них аттракционы для детей и взрослых: карусели и горки. Пока их не укрыло снегом, вдоволь накатайтесь сами и порадуйте своих детей. А еще вспомните, какие аттракционы во Владимире были ну, допустим, 50 лет назад. Их любили ваши бабушки и дедушки, мамы и папы, а может, и вы сами их застали и провели на них немало приятных минут. Посмотрите на советские фотографии, поностальгируйте и попробуйте угадать, где они сделаны.

В каком парке в 1986 году была необычная карусель - четырёхглавый дракон? Пушкина Добросельский 850-летия города Владимира Правильно! Неправильно! - Где в 80-х катали владимирских детей на оленях с прицепами? Парк «Липки» Парк «Дружба» Загородный парк Правильно! Неправильно! - А где в 90-х появились гужевые олени? Патриарший сад Парк «Добросельский» Сквер за ДК ВТЗ (сейчас Городской Дворец культуры) Правильно! Неправильно! - В каком парке в 70-х обитали такие лихие кони? Парк «Дружба» Комсомольский сквер Парк молодоженов (Козий) Правильно! Неправильно! - Где в 60-х годах во Владимире появилась цепочная карусель? Парк «Липки» Парк «Загородный» Сквер у ДК ВХЗ (ныне ДК молодежи) Правильно! Неправильно! - В каком парке в 80-х можно было скатиться с наших советских «американских горок»? Пушкина «Дружба» 850-летия города Владимира Правильно! Неправильно! - Какой владимирский парк в начале 90-х имел сразу два колеса обозрения – детское и взрослое? «Липки» «Добросельский» Сквер за ДК ВТЗ (сейчас Городской Дворец культуры) Правильно! Неправильно! - В каком парке в 60-х поставили оригинальную карусель «Спираль»? «Дружба» Загородный 850-летия города Владимира Правильно! Неправильно! - Где в 80-х годах появилось такое колесо обозрения? Парк Пушкина Парк «Дружба» Комсомольский сквер Правильно! Неправильно! - В каком парке в 1987 году можно было проехать на крутых машинках? «Липки» «Добросельский» 850-летия города Владимира Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Аттракционы владимирских парков: узнайте их на советских фото! Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook