Археологи раскопали в Александрове мостовую XVIII века

Раскопки в центре Александрова преподнесли археологам неожиданные сюрпризы. Помимо внушительной коллекции индивидуальных находок, а это около 270 предметов, о которых специалисты поведают позже, обнаружено массивное бревенчатое мощение XVIII века. Предположительно, оно использовалось в качестве площадных вымосток или уличных конструкций. Это настилы шириной до 4-5 метров, лежащие на лагах – длинных продольных бревнах. На одном настиле, прослеженном в раскопе на длину 25 метров, видны три яруса разного времени, то есть он ремонтировался. К мощению примыкали деревянные срубы. Один из них размерами 6 на 6 метров с глиняной печью на деревянном опечке расчищен целиком. От двух других домов сохранились большие части и от нескольких фрагменты.

Площадь раскопа составила около 1300 кв. метров.

Раскопки на такой площади проводятся в Александрове впервые, уточняет Госинспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области. Первоначально были зафиксированы остатки фундаментов трех каменных зданий, построенных в XIX веке, однако на большей части раскопа сохранился нетронутый культурный слой второй половины XVII-XVIII веков. Он оказался влажным, сохраняющим остатки органики – дерево, кожу, кость, ткани, скорлупу орехов. Такой слой хорошо известен археологам по раскопкам в Великом Новгороде, Старой Руссе, в Зарядье в Москве, но никто не ожидал встретить его в Александрове. Все находки после научной обработки поступят в Александровский художественно-краеведческий музей.

В этом году из-за пандемии во Владимирской области значительно сократили число археологических исследований. Но нынешней сезон все же преподнес ряд удивительных открытий. Так, под Суздалем археологи обнаружили потерянный могильник графа Уварова. А еще при раскопках в Суздале была найдена редкая подвеска-колт XII – начала XIII века.

Ранее «Призыв» раскрыл все тайны загородной резиденции первого русского царя Ивана IV Грозного — Александровской слободы.