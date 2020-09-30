Арбитражным судом Владимирской области отказано в требованиях

Комиссией Владимирского УФАС России, по результатам рассмотрения возбужденного дела принято решение о нарушении Комитетом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации муниципального образования Вязниковский район части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.

Нарушение выразилось в заключении дополнительного соглашения изменяющего существенные условия договора аренды муниципального имущества (предмет и цену) в отсутствие конкурентных процедур.

КУМИиЗ администрации МО Вязниковский район, не согласившись с выводами Комиссии Владимирского УФАС, обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением об отмене принятого решения.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 16.09.2020 по указанному делу, в удовлетворении требований Истца отказано в полном объеме.