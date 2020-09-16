Антирекорд по инфицированным установила Владимирская область

Владимирская область установила антирекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19 за последние полтора месяца. За день заболели 34 человека. Последний раз такое количество регистрировалось в конце июля. По итогам августа среднесуточный прирост зараженных коронавирусом составил 23,6. Однако в последнее время просматривается обратная тенденция. Накануне цифра была не намного меньше – 32.

Наибольший прирост за последние 24 часа вновь показал Владимир. В статистику распространения инфекции там добавились 9 человек. 4 новых случая отмечено в Гусь-Хрустальном, Селивановском, Ковровском и Вязниковском районах. По 3 заболевших в Кольчугинском и Муромском районах, 2 случая – в Александровском районе. Меньше всего цифра у Меленковского района – 1 случай.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6806 человек.

Число активных носителей COVID-19 также продолжает расти и уже приближается к новой психологической отметке. В данный момент во Владимирской области болеют 890 человек. Накануне цифра была ниже — 879 человек. Для наглядности мы приводим график, который показывает, как стремительно возрастает этот показатель.

При этом за прошедшие сутки больничный закрыли сразу 23 человека. Летальных случаев не зафиксировано. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 199 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область готова к неблагоприятному развитию событий с коронавирусом. Об этом на своей пресс-конференции заявил губернатор региона.