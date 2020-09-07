800-метровую набережную в Гороховце планируют продлить

Набережную в Гороховце хотят продлить и соединить с будущим сквером Бесединых, за благоустройство которого проголосовали жители. Получится продолжительный прогулочный маршрут как для пешеходов, так и для велосипедистов. Сегодня длина набережной составляет 800 метров. Она тянется вдоль реки Клязьмы. На мощеных плиткой и брусчаткой дорожках стоят лавочки с цветочными вазонами, а также стилизованные фонари. Подрядчик завершил работы по устранению недостатков в работах по благоустройству набережной. Добавили фонарей, высадили деревья, переложили местами плитку. Траву и кустарник подрезали не везде. В администрации Гороховца пообещали в ближайшее время все сделать.

— Мы хотим продлить набережную. Для этого будем участвовать во всероссийском конкурсе Минстроя на получение средств на благоустройство. Мы хотим еще поставить мотобот, такой памятник мотостроительному заводу, — рассказал «Призыву» руководитель управления городским хозяйством Гороховца Алексей Егоров.

325 миллионов рублей потрачено на берегоукрепление рек и строительство набережной.

В администрации Гороховца признают, что новому общественному пространству не хватает содержания. На пирсе в перспективе хотят поставить катамараны и лодки и организовать прокат. Планируется организовать мобильные кафе и сувенирные лавки, проводить концертные программы и фестивали. Разработаны эскизы сквера Бесединых, проводится подсчет проектно-сметной документации. Общественное пространство планируют благоустроить в следующем году, на деньги по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Проект стандартный: лавочки, плитка, освещение и урны. Но и на том спасибо. В любом случае, станет уютно и красиво. Прогулка от сквера до набережной будет безопасной и приятной.

Как выглядит сейчас набережная в Гороховце и какие виды с нее открываются, можно посмотреть в репортаже «Призыва».