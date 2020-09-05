5 мифов о детском саде, которые нервируют родителей

Каша с комками, сквозняки, поборы, постоянные болезни. С детским садом у родителей связано много опасений и страхов и чаще всего необоснованных. И в условиях пандемии коронавируса они усиливаются. «Призыв» вместе с воспитателем 1-й квалификационной категории детского сада № 68 г. Владимира Ксенией Мамаевой выяснил, чего родителям точно бояться не нужно и что надо сделать, чтобы адаптация ребенка в саду прошла успешно.

Миф 1. Комочки в каше и прочие невкусности

«Мой ребенок приходит из садика голодный. Он там ничего не ест. Я иду забирать ребенка из сада с бананом и бутербродом», — каких только откровений не услышишь на детской площадке у дома. Больше всего родители ругают комочки в каше и мясо, которое плохо жуется. А я вот до сих пор помню, что 37 лет назад, когда я ходила в детский сад, любимым блюдом в группе у нас была пюре из картошки, кусочек селедки и долька соленого огурца с черным хлебом.

Когда я в прошлом году отдавала сына в садик, наша заведующая на родительском собрании сразу же нам сказала: «Учите детей жевать! Приучайте их к капусте, запеканкам, говядине – к тому, что вы мало едите дома. Многие дети привыкли к сладкому, макаронам, пицце, пельменям, колбасе и сосискам. Это неправильно и неполезно. Имейте также в виду, что умение жевать влияет на развитие речевого аппарата».

— 10 лет назад, когда я начала работать в саду, у воспитателей были претензии к мясу, встречалось много жил, были нарекания по некоторым блюдам, — вспоминает Ксения Мамаева. — С 2012 года качество еды в нашем саду в разы улучшилось. Да, у нас поменялась заведующая, много зависит и от поваров, которые готовят, продукты мы получаем от поставщика. Детское меню разработано специалистами, в нем учтены необходимые микроэлементы, количество калорий, объем порций. Моей дочке 4 года, она тоже ходит в детский сад, но проблем с едой у нее нет. Она кушает все, потому что мы ее приучали заранее.

Почему родители жалуются? Они изначально не разграничивают свое меню и меню детского сада. В итоге ребенок не ест мяса (кто-то из родителей вегетарианец), не пьет кефир, не любит запеканки и рыбу, так как в семье этого не едят.

Некоторые дети к 3 годам не научились жевать мясо, так как в их домашнем меню только сосиски и мясное пюре.

— Мы никого из детей не кормим насильно, — отмечает Ксения. — Если ребенок — аллергик, следим, чтобы он не ел те продукты, на которые у него аллергия. Если ребенок не ест, уговариваем его, хвалим, если съел. Договариваемся с ребенком. Не любит кефир? Рисуем кефиром усы. У нас есть конкурс на лучшие усы. Шаг за шагом приучаем малыша к тому меню, которое есть в детском саду. И в итоге дети даже просят добавки, а когда-то они вообще не ели тот или иной продукт.

Миф 2. Постоянно открытые окна и форточки

У многих родителей бытует мнение, что воспитатели в саду постоянно открывают окна, чтобы детей простудить и их поменьше ходило в группу. Ксения Мамаева категорически с этим не согласна.

У воспитателей есть четкие инструкции и график проветривания. А сейчас, когда бушует коронавирус, за его исполнением следят особенно. Рабочий день Ксении начинается в 6.30 — 6.40. Она открывает окна или форточки, чтобы к 7 утра помещение проветрилось. И когда родители к 7 утра приводят детей, окна уже закрыты, а группа готова к приему. Да, может быть немного прохладно, но дети на месте не сидят, никакого дискомфорта им это не доставляет.

Если на улице плохая погода, детей могут перемещать из игровой в спальню, чтобы проветрить помещение в течение 10 — 15 минут. Когда дети идут на музыкальные или спортивные занятия, на прогулку, группа также проветривается. То есть тут нет никакой личной инициативы воспитателя.

Проветривание выполняется строго по графику и предписаниям.

Миф 3. Садик — это болезни

Родители сетуют, что в детском саду дети часто болеют. Но ведь это нормально. По мнению врачей и воспитателей, первый год в детском саду – самый трудный, так как ребенок попадает в новый для него микроклимат с разными микробами и бактериями. И в каждой группе микроклимат свой, а адаптироваться в новом коллективе непросто. Детская иммунная система созревает через накопление опыта, то есть через болезни. Плюс есть дети, которые более предрасположены к болезням, у них изначально менее стойкая иммунная система.

В России не проводилось никаких исследований, а в США Центр по контролю и предотвращению заболеваний опубликовал такую статистику: дети до пяти лет болеют около 8-10 раз в год. И это считается нормой. Когда ребенок пойдет в школу, он тоже будет болеть, так как снова попадет в новый микроклимат, к которому иммунной системе придется заново адаптироваться.

Ксения Мамаева делится опытом из своей практики:

— Возьмем, например, мою группу: туда сейчас ходят 24 ребенка из 27. Трое еще в отпусках с родителями. Получается 100-процентная посещаемость. В моей практике были воспитатели, у которых дети постоянно в группе с соплями. Я не знаю, с чем это связано, возможно, в их группах было больше так называемых «несадиковых детей». Плюс не каждый может строго поговорить с родителями: «С соплями – домой, в садик – со справкой». Но сейчас, в период пандемии коронавируса, очень важно соблюдать все предписанные правила (проветривание, вывод из группы болеющих детей).

Пять лет назад родители по собственному желанию купили в мою группу рециркулятор (аппарат очищает воздух от бактерий и микробов). И он реально помог! Дети стали реже болеть.

Сейчас из-за коронавируса рециркуляторы обязательны во всех группах.

И еще один важный момент – прививки. Я человек старой закалки, считаю, что прививки жизненно необходимы. Но, к сожалению, родителей-антипрививочников с каждым годом становится все больше. Отказ от прививок, которые защищают от опасных и легко распространяемых болезней, пагубно сказывается на здоровье детей, причем не только их собственных, но и на тех, кто с этими детьми контактирует.

Миф 4. На горшок не пускают, штаны не меняют

Ксения Мамаева уверена: такого быть не может! Малышей воспитатели высаживают на горшок по времени, старшие просятся в туалет самостоятельно. Если ребенок осознает, что ему нужно в туалет, ему никто не запрещает это делать во время прогулки, сна, занятий:

— Мы детям говорим: захотел – иди сам! Если спят детки, потихоньку сандалики надел и сходил. Если группа на музыкальных или спортивных занятиях, то с детьми остается педагог, а воспитатель с ребенком спешит либо в группу, либо в ближайший туалет.

Дорогие родители, учите своего ребенка обращаться за помощью! Если у него что-то не так, если он написал в штаны, пусть просит помощи у воспитателя или у няни. В группе почти 30 человек, не всегда за каждым можно уследить, сухо у него в штанах или нет, особенно на прогулке. Никто его ругать не будет за «мокрые и прочие дела», штаны поменяют.

Миф 5. Постоянные поборы

Пункт 2 статьи 65 Федерального закона № 273 «Об образовании» предписывает организации, осуществляющей образовательную деятельность, взимать с родителей плату за присмотр и уход за детьми. То есть, отдавая ребенка в детский сад, мы обязаны вносить ежемесячную родительскую плату. Все остальное оплачивается исключительно по инициативе родителей.

Содержать и ремонтировать имущество — прямая обязанность государства, но не родителей. На основании Гражданского кодекса и статьи 101 закона «Об образовании» детские сады вправе вести предпринимательскую деятельность, получая тем самым дополнительный доход. Платные занятия в детском саду могут быть. Хотите ходить – платите, не хотите – не платите. Тут все просто.

Еще один скользкий момент – дополнительные развлечения (выступление кукольного театра, артистов, катание на санях около сада зимой). Если не заплатить, ребенок останется в группе, а другие будут развлекаться. Формально выбор есть, но фактически его нет.

Например, у нас в группе родители скидываются по 1000 рублей на год, плюс по 100 рублей ежемесячно на моющие и канцелярские расходы. На новогодние подарки могут собирать отдельно. В этом году мы перешли в новую группу, нам досталась разбитая веранда. Некоторые родители призывали отремонтировать веранду, шкафы в раздевалке, но большинство отказалось, это должен делать сам детский сад.

Ксения Мамаева рассказывает, что их детский сад отремонтировал недавно:

— Родительский комитет решает совместно с родителями, что они хотят поменять, купить. Канцелярка – самая большая статья расходов. И родители скидываются на альбомы, краски, карандаши, пластилин, а также на подарки детям на дни рождения и Новый год. Раз в месяц или квартал устраивают день именинника, ребятам вручают символические подарки. Поборов в саду у нас нет, вся инициатива исходит от родителей.

Любую спорную ситуацию, сомнение можно разрешить. Поэтому задавайте вопросы воспитателю, заведующей. Отдавайте ребенка в сад со спокойной душой и авансом доверия, и тогда ваш позитивный настрой окупится многократно.