33 человека заболели коронавирусом за сутки

Владимирская область продолжает демонстрировать отрицательную динамику по суточному приросту заболевших COVID-19. С 8 сентября ежедневно регистрируется 30 и более случаев заражения. Сегодня региональный Роспотребнадзор снова не обрадовал – плюс 33 новых пациента. По-прежнему в лидерах по инфицированным Владимир. За сутки областной центр прибавил 8 человек в статистику распространения коронавируса. 6 человек заболели в Александровском районе, 5 – в Муромском. По 2 инфицированных в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Селивановском и Камешковском районах.

За сутки инфицировано еще 33 человека.

С каждым днём растет и число активных носителей вируса. В данный момент в регионе болеют 1034 человека. Накануне цифра была ниже – 1023. Летальных случаев нет. Больничный за сутки закрыли 22 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что ученые ВлГУ разработали средство для профилактики коронавируса.