32 человека заболели коронавирусом за сутки

Суточный прирост новых случаев коронавируса во Владимирской области снова высокий. За минувшие 24 часа заболели 32 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Столько же было зафиксировано 4 сентября. Накануне, 9 сентября, заболели 30 человек.

Больше всего инфицированных снова во Владимире.

За сутки областной центр прибавил 7 человек в статистику распространения коронавируса. 4 инфицированных в Муромском и Александровском районах. По 3 человека заболели в Ковровском, Гороховецком и Вязниковском районах. По два заразившихся добавили Суздальский и Гусь-Хрустальный район. Меньше всего случаев в Собинском, Селивановском, Кольчугинском районах и Радужном – по одному случаю. Всего за все время пандемии зарегистрировано 6583 случая заболевания

Ранее «Призыв» сообщал, что хирургический корпус Областной клинической больницы возобновит работу в плановом режиме с 21 сентября. Врачи начнут принимать и госпитализировать пациентов по профилю.