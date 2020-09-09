32 человека заболели коронавирусом за сутки

Больше всего инфицированных во Владимире

Суточный прирост новых случаев коронавируса во Владимирской области снова высокий. За минувшие 24 часа заболели 32 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Столько же было зафиксировано 4 сентября. Накануне, 9 сентября, заболели 30 человек.

Больше всего инфицированных снова во Владимире.

За сутки областной центр прибавил 7 человек в статистику распространения коронавируса. 4 инфицированных в Муромском и Александровском районах. По 3 человека заболели в Ковровском, Гороховецком и Вязниковском районах. По два заразившихся добавили Суздальский и Гусь-Хрустальный район. Меньше всего случаев в Собинском, Селивановском, Кольчугинском районах и Радужном – по одному случаю. Всего за все время пандемии зарегистрировано 6583 случая заболевания

Ранее «Призыв» сообщал, что хирургический корпус Областной клинической больницы возобновит работу в плановом режиме с 21 сентября. Врачи начнут принимать и госпитализировать пациентов по профилю.

Ольга Ефремова 

 Фото: АГН «Москва»


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение