25 лип высадили на улице Чайковского

«Зеленый щит» убережет дома от дороги

Аллея из 25 молодых лип появилась сегодня на улице Чайковского во Владимире. Пока на проезжей части велись работы по ремонту теплосетей, вдоль дороги от нового сквера до дома №38 высаживали деревья. По плану «зеленый щит» должен был появиться здесь еще в мае, но из-за коронавирусных ограничений посадку перенесли на осень.

Аллея посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Деревья на улице Чайковского появились благодаря помощи владимирских предпринимателей и организаций. Озеленение города благодаря такой поддержке продолжится, отметил начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.

Всего же в этом году, как по муниципальной программе, так и благодаря спонсорским проектам, во Владимире высадят около 300 новых деревьев: туя, липы, сирень и другие. Около 140 лип в различных районах города посадят в октябре.

Ранее «Призыв» сообщал о беспокойстве жителей юго-западного района Владимира по поводу резко пожелтевших лип. Этим летом их высадили вдоль дорог по улице Нижняя Дуброва.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»


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