22 тяжелых пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

Во Владимирской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 пациента с коронавирусом, сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Сколько этим людям лет и есть ли у них сопутствующие заболевания, неизвестно. Но судя по тому, что их пришлось подключать к ИВЛ, состояния их здоровья вызывает большое опасение. Врачи борются за их жизнь.

Всего в больницах региона сейчас лежит 301 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Это почти половина всех активных носителей вируса: в данный момент болеют 770 человек. При этом занята только треть «ковидных» коек. Из 903 мест, подготовленных для больных коронавирусом, свободны 602. На этом фоне было принято решение об обратном перепрофилировании инфекционных госпиталей. В том числе возобновляет работу хирургический корпус Областной клинической больницы. Он начнет принимать пациентов в обычном режиме с 21 сентября.

Однако с августа в регионе растет число новых случаев заражения. Коэффициент распространения инфекции уже единица. Этот показатель характерен для первого этапа снятия ограничений, а мы уже третьем. На вопрос о возобновлении ограничений Сергей Шевченко ответил, что никаких официальных распоряжений на этот счет нет.

Сегодня COVID-19 подтвердили у 32 человек. 23 пациента закрыли больничный. Один пациент с коронавирусом скончался. Всего за время пандемии положительные тесты на коронавирус получили 6583 пациентов. Выздоровели от COVID-19 5 615 человек. Не пережили осложнений, вызванных инфекций, 198 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что 18 медицинских работников с подтвержденным COVID-19 умерли во Владимирской области.