200 жителей Владимирской области скончались от коронавируса

Печальная статистика по коронавирусу за сутки пополнилась новым случаем. Согласно данным стопкоронавирус. рф, за 24 часа в регионе зафиксирован еще один летальный исход. Таким образом, общее число пациентов, не переживших болезнь, достигло новой психологической отметки – 200. Прибавка зафиксирована и по числу активных носителей COVID-19. В данный момент во Владимирской области болеет 901 человек. Накануне цифра была ниже — 890 человек.

Что касается суточного прироста зараженных, то положительной динамики пока не наметилось. За 24 часа подтверждено 32 новых случая. Только на два меньше, чем было накануне. Наибольший прирост вновь показал Владимир. В статистику распространения инфекции там добавились сразу 10 человек. 5 новых случаев отмечено в Селивановском и Муромском районах. 3 заболевших в Вязниковском районе. 2 случая – в Ковровском и Кольчугинском районах. Меньше всего цифра у Александровского, Судогодского, Киржачского, Суздальского и Гусь-Хрустального районов – по 1 случаю.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6838 человек.

При этом за прошедшие сутки больничный закрыли 20 человек. Всего же за время пандемии с опасным вирусом справились 5737 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области полным ходом идет вакцинация от гриппа. Лечебные учреждения отмечают непривычный наплыв желающих сделать прививку.