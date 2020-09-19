19-летний водитель «Ларгуса» насмерть сбил пешехода в центре Владимира

Смертельная авария произошла сегодня ночью в центре Владимира. На высокой скорости «Лада-Ларгус» сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, за рулем автомобиля был 19-летний юноша. Данных о его состоянии пока нет. В социальных сетях появилось видео момента страшного происшествия. Видно, что скорость движения автомобиля была огромной. Девушка скончалась до приезда «скорой».

Авария произошла в половина второго ночи на улице Большая Московская, 24. На момент ДТП светили фонари и было сухо. На улице было немноголюдно и на проезжей части не было потока машин. По сути, обзору водителя ничто не препятствовало.

Девушка скончалась на месте ДТП.

На этом переходе, к сожалению, уже не раз сбивали пешеходов. Причем, и среди бела дня, при хорошей видимости и не на высокой скорости. Были аварии и с участием детей-пешеходов. На утро воскресенья в полиции пока нет сведений о личности девушки. Сотрудники УМВД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ДТП под Гусь-Хрустальным погиб актер Дмитрий Жулин. Авария произошла утром 21 сентября.