Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности главного бухгалтера ГКУСО Владимирской области «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «СЕМЬЯ»

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России рассмотрел протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика – главного бухгалтера  ГКУСО Владимирской области «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «СЕМЬЯ» по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000  (двадцати тысяч)  рублей  в доход бюджета.

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