Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика – главного бухгалтера ГКУСО Владимирской области «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «СЕМЬЯ» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в доход бюджета.