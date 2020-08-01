Золотые ворота открыли для посетителей

Золотые ворота вновь открыты для посетителей и туристических групп. Памятник ЮНЕСКО закрылся из-за ограничительных мер на четыре месяца. Сейчас военно-историческую экспозицию можно посещать с 10 до 18 часов, кроме выходного дня в четверг. Но вход разрешен лишь с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Обязательны наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

— Посетители обязаны соблюдать правила посещения Владимиро-Суздальского музея-заповедника и следовать рекомендациям сотрудников ВСМЗ. Проведение индивидуальных и групповых экскурсий будет проходить с ограничениями по количеству человек (не более 5) и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 метра, — сообщает пресс-служба музея.

Пройти в Золотые ворота можно только в маске.

Карантинные ограничения с музеев начали снимать ещё в конце июня. За это время ВСМЗ уже посетили 72 600 человек. При этом доля иностранных туристов составила всего менее одного процента от общего числа. Накануне открытия Золотых ворот генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника провела пресс-конференцию, на которой поведала, что каждый десятый посетитель музейных объектов обслуживается частными гидами. Светлана Мельникова напомнила, что работа с частными гидами будет продолжена. Осенью музей снова начнет принимать заявления на подписание договоров о сотрудничестве. Условия будут размещены на официальном сайте.

Ранее «Призыв» сообщал, что гидам без аттестации на федеральном уровне запретят водить экскурсии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»