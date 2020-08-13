Жители поселка Городищи просят снизить тариф на тепло

Жители поселка Городищи Петушинского района записали видеобращение к властям. Люди выступили против резкого роста тарифа на тепловую энергию. В Городищах он превысил среднеобластной. С июля в среднем по региону платежи за тепло выросли на 3,5%, а в Городищах — сразу на 5,6%. Жители Владимира, например, платят 2111 рублей за гигакалорию, а Городищ — 3104 рубля! Для сравнения: в поселке Вольгинский того же Петушинского района — 2194 рубля.

Жители Городищ ранее направили письменные обращения к районным и региональным властям.

Жители рассказывают, что в результате введенных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции многие остались без работы и постоянного заработка. Есть случаи, когда пришлось брать кредиты, чтобы выплатить долги по коммуналке, образовавшиеся за весну-лето этого года. Семьи больше всего возмущены тем, что, несмотря на обращения, официальных ответов нет ни от главы Городищ, ни от главы Петушинского района, ни от департамента цен и тарифов, которые ежегодно пересчитывают ставки за коммунальные ресурсы. Жители поселка Городищи:

Коротко, суть нашего обращения. В Городищах по сравнению с другими населенными пунктами района и области сильно завышены тарифы на отопление. Наши требования очень просты: поднять на Совете депутатов вопрос о снижении тарифа до возможного минимума.

Нам, конечно же, возразят: оформляйте субсидии. Но если бы все было так просто. Далеко не каждая малоимущая семья будет признана таковой. Где информирование о повышении тарифов. Если тарифы повышаются на 3,6%, то почему депутаты не сообщают, что они повышают на 5,6%.

Платежи жителей 22 муниципальных образований Владимирской области увеличились больше среднеобластных — сверх 4%. Как сообщает департамент цен и тарифов на своем сайте, отклонения от средних показателей случились на территориях в Муроме, Карабаново, Струнино, Балакирево, Камешково, Собинке, в муниципальных образованиях Петушинского, Ковровского и Суздальского районов (за исключением поселка Вольгинский Петушинского района, Ивановского Ковровского района, Селецкого Суздальского района). По подсчетам департамента, более серьезный рост платежей в квитанциях заметили 5,4 тысячи человек.

Компания «Владимиртеплогаз», которая обеспечивает жителей Петушинского района тепловой энергией, обратилась в департамент цен и тарифов за корректировкой долгосрочных ставок, ранее утвержденных до 2023 года. Основанием стал рост расходов, в том числе на выполнение инвестиционной программы, связанной и с реконструкцией инженерных сетей и оборудования в регионе. Поставщик коммунального ресурса предоставил экспертам департамента подробную раскладку по затратам предприятия. Так, на оплату труда компании требуется в 2020 году 108,1 миллион рублей, на материалы, ремонт основных средств — около 9 миллионов рублей, на приобретение энергоресурсов (топливо, электроэнергия, вода) — 330 миллионов рублей.

Итак, чтобы снабжать тепловой энергией жителей городов Петушки, Покров, Костерево, Городищи, сельских поселений Нагорное, Петушинское, Пекшинское, компании «Владимиртеплогаз» требуется 598,5 миллиона рублей на 2020 год. Но эксперты департамента пересчитали необходимую валовую выручку организации и снизили ее на 34 миллиона рублей. Поэтому сказать, что региональные власти не сдерживают аппетиты ресурсоснабжающих организаций, нельзя. К тому же решение об отклонении от предельных параметров повышения коммунальных платежей граждан принимают на местах. И одобрение от депутатов райсовета было получено.

— Инвестиционной программы в Городищах пока нет. Выполняются работы по текущему ремонту, идет подготовка к зиме, проводятся аварийные работы. Тарифы в Городищах сравнивать с Вольгинским некорректно. В Вольгинском короче сети, они находятся в лучшем состоянии, там больше населения, то есть затраты делятся на большее количество человек, — сообщили «Призыву» во «Владимиртеплогазе».

Жители Городищ оказались, как они считают, без вины виноватыми. Исправно платят за комуслуги, из-за сложной обстановки с рабочими местами в поселке многие ездят на работу в Подмосковье. Стараются как-то выжить в родном поселке, но совершенно не понимают, почему их за это наказывают. Во Владимире и зарплаты выше, и население больше, и тарифы ниже. Да еще и июльский рост платежей опять же в большей степени ударил по жителям Городищ, а не областного центра. Поэтому семьи и решили искать справедливость у властей и общественности. Но реакции пока нет.

Как «Призыв» сообщал ранее, активные жители поселка Городищи добились возвращения прежних остановок своих электричек. Люди не могли добраться до места работы из-за введенных карантинных мероприятий.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»