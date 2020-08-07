Жители деревни Болымотиха требуют установить надземный переход на трассе М-7

Вместо «зебры» с вызывным светофором на 298-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе необходимо установить надземный переход с лифтом. С таким заявлением обратились жители деревни Болымотиха в редакцию «Призыва», чтобы через СМИ достучаться до федеральных дорожников. Сегодняшняя схема организации движения на этом участке трассы с огромным трафиком предельно небезопасна для пешеходов. Водители большегрузов частенько вообще не останавливаются на этом переходе, когда загорается красный сигнал светофора.

— Ближайший микрорайон, где есть школа, садик и магазин, а также автобусная остановка, — Ефимьево, который находится в 15 минутах ходьбы. Но для этого нужно пересекать федеральную трассу. Рейсовые автобусы с появлением новой дороги перестали ходить. Иногда 6-8 раз приходится переходить эту трассу, несколько раз чуть не сбили. На этом перекрестке нередко случаются аварии, поэтому тут нужен пешеходный наземный мост, — уверен житель Болымотихи Владимир Бушуев.

Ближайший безопасный надземный переход находится в 3,5 километрах в поселке Первомайский.

На трассе в Вязниковском районе довольно давно ведется работа по ликвидации левых поворотов и светофоров. Страдают жители окрестных деревень, потому что увеличивается расстояние поездок на автомобилях до ближайших развязок и время в пути пешеходов до надземных переходов. Каждый день добираться пешком по три километра туда и обратно до надземного перехода — не всякому такие испытания под силу.

Сейчас опасения у жителей вызывает и строящаяся развязка на 300-м километре. Они уверены, что после ее открытия положение пешеходов только ухудшится. «Зебру» уберут, скорость движения транспорта и трафик возрастут.

— Управление проводит планомерную работу по ликвидации на автодороге М-7 «Волга» конфликтных точек и очагов аварийности. Наземные переходы меняются на надземные. При формировании программы на 2021 — 2024 годы будет рассмотрена возможность установки надземного перехода на 298-м километре . Сегодня на участке все установленные элементы организации движения соответствуют актам технического регулирования, — пояснили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».



Двухуровневая транспортная развязка разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. Региональная дорога город Вязники – станция Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу. Два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение во всех направлениях. В зоне транспортной развязки будут переустроены 13 примыканий местных дорог. Расположенные рядом с развязкой шесть автобусных остановок обещают модернизировать.

В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, какие надземные переходы установлены на «Пекинке». Проблема в том, что лифты там либо не подключены, либо не работают.

Анна Тумановская

Фото Владимира Бушуева