Жильцы добились ремонта текущей крыши

Протекающую крышу многоквартирного дома № 3 по улице Березина наконец отремонтируют. В прошлом году, сообщал «Призыв», жителей верхних этажей даже начало бить током в собственных квартирах из-за ручейков, стекающих с кровли. Владимирцы обращались и в управляющую компанию, и в жилищную инспекцию. Жалобы слышали и помогали, но точечно. Например, в квартиру Надежды Евстифеевой просто присылали электрика, который обесточивал розетки. В Фонде капитального ремонта Владимирской области «Призыву» ответили, что заменят проблемную кровлю в этом году.

На сайте электронной площадки РТС-тендер 28 июля начали принимать заявки от предпринимателей на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Березина, д. 3. Срок окончания подачи заявок – 18 августа. Принять участие в торгах могут лишь квалифицированные подрядные организации, включенные в Реестр организаций Владимирской области. Дата проведения электронного аукциона — 24 августа 2020 года. Его результаты будут размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

— Договор о проведении капитального ремонта будет заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения протокола проведения электронного аукциона. Согласно пункту 2.1 проекта договора, входящего в состав аукционной документации, весь комплекс (объем) работ осуществляется в течение 180 календарных дней с даты подписания договора. Даты начала и окончания строительно-монтажных работ определяются календарным графиком производства работ, который может быть изменен по соглашению сторон. Календарный график является неотъемлемой частью настоящего договора, – подчеркивают в Фонде капитального ремонта.

То есть согласно срокам проблемную крышу владимирцам должны будут отремонтировать всё-таки в этом году. Тем временем жильцы еле пережили летние ливни и теперь с опаской ждут осенние дожди.

— Каждый раз после ливней с работы с замиранием сердца иду и сразу на потолки смотрю. Внутри квартиры пока сухо, а снаружи стена так и мокнет, кстати, осыпаются кирпичи, крошатся, — пожаловалась Надежда Евстифеева.

Ранее «Призыв» сообщал, что жильцы и управляющая компания воюют из-за затопленных канализацией подвалов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»