Железнодорожный вокзал Владимира дезинфицировали

Железнодорожный вокзал во Владимире подвергся дезинфекции. Работы по обработке провели сотрудники МЧС. Связано это с угрозой распространения коранавируса. Специалисты при помощи ранцевых установок прошли по периметру здания и обработали внутреннюю инфраструктуру вокзала. Для этого был использован специальный дезинфицирующий раствор.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Владимирской области, в ближайшие дни силами ведомства планируется провести аналогичную процедуру на целом ряде объектов железнодорожного транспорта.

С началом пандемии места общественного пользования регулярно обрабатываются. Ранее сотрудники МЧС были задействованы для проведения дезинфекции в Кольчугинском и Петушинском районах, которые были закрыты на карантин из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом. Кроме этого, специалисты обрабатывали места скопления людей в преддверии церковных праздников и мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом ситуация вокруг распространения коронавируса в регионе хоть и стабилизировалась, но остается не простой. Уже ровно месяц кривая заболеваемости опережает график по выздоровлениям. А это значит, что активных носителей вируса становится больше.