Зарегистрированы 162 кандидата в депутаты горсовета Владимира

Во Владимире зарегистрированы 162 кандидата в депутаты городского Совета. Сошли с дистанции 52 человека: они добровольно отказались, другие из числа самовыдвиженцев не смогли собрать необходимое число подписей жителей, поддерживающих их кандидатуры. Все эти 162 фамилии попадут в избирательные бюллетени. В городской избирательной комиссии отмечают высокий интерес к депутатским выборам. «Конкурс» доходит до девяти человек на мандат. Но при этом пока ни одной письменной жалобы на нарушения в процессе регистрации кандидатов не поступало, отмечает Владимир Кузьмин.

Владимир Кузьмин, председатель городской избирательной комиссии:

Будет два дня, 11 и 12 сентября, досрочное голосование на избирательных участках и 13 сентября — единый день голосования.

Есть также досрочное голосование в территориальных комиссиях. Оно закончится 10 сентября, а потом будет на участках.

155 кандидатов зарегистрированы от политических партий. Остальные 7 — самовыдвиженцы.

На этапе регистрации покинули ряды кандидатов 16 самовыдвиженцев. Сложности было две: снижение вдвое порога брачных подписей и требование к заполнению жителями своих данных от руки. Раньше было проще пройти рубеж по подписям, считают в горизбиркоме.



До сих пор нет ясности, будет ли во Владимире проводиться придомовое голосование, как было с поправками в Конституцию. Владимир Кузьмин пояснил, что все ждут рекомендаций Роспотребнадзора. Будут ли нужны маски или другие средства защиты для сотрудников и избирателей, пока решается. От голосования по поправкам в Конституцию в распоряжении администрации осталось 7 шатров. В них можно будет ставить разборные кабинки для голосования. Но необходимо большее количество оборудования. В местном бюджете денег пока нет.

Ранее «Призыв» опубликовал итоги первого этапа проведения выборов в муниципальные советы на территории городов и районов области.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»