Запуск единой квитанции за услуги ЖКХ отложили

Единый расчетно-информационный центр Владимирской области перенес сроки внедрения единой квитанции для жителей. Как минимум должно пройти еще три месяца, чтобы новое руководство могло оценить свои силы и назвать реальные сроки. Еще год назад прежние руководители ЕРИЦ и «Белого дома» сообщали, что многие ресурсоснабжающие организации готовы присоединиться к единой платежке. Но уходят крупные поставщики, а на их место если и приходят, то мелкие управляющие компании и ТСЖ.

Более детальной информации получить от новых руководителей не удалось. Хотя и.о. гендиректора «Владоблжилкомхоза» Вячеслав Александров и главный управляющий директор ЕРИЦ Марина Станкевич были открыты к диалогу и сами организовали встречу со СМИ. Но разговор от темы единой платежки все время уходил в сторону порицания недостатков в работе прежних начальников.

При этом, один из той команды устоял на должности. Дмитрий Ермолаев восстановился на руководящем посту по решению суда. Но учредители из администрации области все же смогли его слегка подвинуть. Как пояснил Вячеслав Александров, Ермолаев будет заниматься расширением зоны влияния ЕРИЦ и запуском единой платежки, а Станкевич финансово-хозяйственной деятельностью. Прежнюю зарплату руководителя поделили на двоих, но в каких долях не сказали.

Марина Станкевич, управляющий директор ЕРИЦ

Если раньше генеральный директор получал 250 тысяч рублей и его первый зам 195 тысяч рублей, то сейчас, смею вас заверить, у нас на двоих с ним такой зарплаты нет. Намного меньше.

За счет этого мы перераспределили фонд оплаты труда на участках.

Размер зарплат и премий прежних руководителей интересует новых больше единой платежки.

Представители структур ЖКХ в аппарате администрации так и не смогли сказать, сколько за год удалось прирастить «ресурсников» в единую платежку. Но планы по ее введению остались. Даже появились намерения на снижение своих тарифов для ведения расчетов для абонентской базы поставщиков услуг ЖКХ, что в конечном итоге должно отразиться на счетах для населения.

Ежегодно при расчетах ставок на услуги ЖКХ департамент цен и тарифов учитывает расходы ресурсоснабжающих организаций на ведение базы абонентов. Чем они будут меньше, тем меньше будет рост платежей для населения. Хотя учитывая зарплаты руководителей ЕРИЦ, которые в шесть раз превышают средние по области, надеяться на какую-то экономию не приходится.

Как сообщал «Призыв» ранее, на бывшего руководителя ЕРИЦ заведены уголовные дела. Существенные нарушения выявила аудиторская проверка.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»