ЗАГС озвучил популярные и редкие имена для мальчиков и девочек

Владимирский ЗАГС опубликовал список самых популярных имен, которые родители давали своим детям в 2020 году. Как показала статистика за 7 месяцев, сейчас среди мальчиков лидирует имя Артем (49 человек), а среди девочек – Виктория (44 человека). Второе место в мужском списке занимает Максим (48), третье – Александр(44). На последнем 10 месте рейтинга популярности значится Даниил – 25 малышей назвали таким именем. Вторую строчку женской таблицы разделили Алиса и София (по 40 человек), а третье место по популярности заняла Полина (38 девочек). На 10 месте в женском рейтинге стоит Екатерина (18 человек).

Самое популярное имя-2020 для мальчика — Артем, для девочек — Виктория.

Из редких мужских имен, которые владимирцы давали своим детям в этом году можно назвать Каспара, Арнеста, Адама, Маркуса, Трояна. Среде женских — Мариетт, Капитолина, Тея, Хадижа, Евангелина, Шахризада, Манэ, Сусанна, Эмили. По словам Галины Карташовой, владимирцы не стремятся наделить детей странными именами, как это сделали жители Адлера, назвав дочку Шуткой. Скандальная информация об этой семье почти месяц гуляет в Интернете.

— Мы очень добросовестно работаем с нашими родителями, у нас открыта Школа матерей, здесь мы проговариваем имена детей. Чтобы они были созвучны и с фамилией и отчеством. Имя – это ведь идентификатор человека, дается ему на всю жизнь. Поэтому надо учесть, что ребенок с таким именем пойдет в детский сад, школу, институт. И необходимо чтобы оно доставляло удовольствие его носителю, а не создавало психологических проблем. Одна женщина хотела назвать дочку Принцессой, но к счастью, она потом отказалась от этой абсурдной идеи, — рассказала «Призыву» Галина Карташова, заведующий отделом ЗАГС администрации города Владимира.

Хотя отказать родителям в намерении назвать ребенка по своему усмотрению и даже из прихоти никто не имеет права. Но в ЗАГСе напоминают, что величать детей аббревиатурами, использовать в имени цифры и бранные слова запрещает федеральный закон, подписанный президентом ещё три года назад.

Ранее «Призыв» сообщал, что некоторые родители пытались называть новорожденных в честь героев сериала «Игра престолов».