Зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19 за лето

Во Владимирской области зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19. За сутки коронавирус подтвержден у 20 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таких показателей не было в течение всего лета. В лидерах по числу инфицированных за сутки по-прежнему Ковровский район. Он показал наибольший прирост — сразу 6 заболевших.

В Муромском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах районах заразились по 3 человека. В статистику распространения инфекции во Владимире добавились 2 человека. Такая же цифра в Меленковском районе. Меньше всего за сутки инфицированных в Кольчугинском районе — один человек.

Всего за время пандемии заболели 5725 человек.

Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 7 районов области. Днем ранее число муниципальных образований, где выявляются новые случаи заболевания, было 8.

Владимирская область продолжает возвращаться к нормальной жизни. Многие ограничения уже отменили. Еще одно коснулось туристической сферы. Теперь гостиницам, апарт-отелям, турбазам и базам отдыха Владимирской области разрешили принимать туристов из других регионов. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru