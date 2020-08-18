Высыпавшиеся из грузовика кирпичи блокировали движение на Южном обходе

Движение на Южном обходе Владимира было предельно затруднено около трех часов из-за разбросанных на проезжей части кирпичей. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, на федеральной трассе М-7 «Волга» столкнулись автомобили «Daf» и «Kia». Судя по опубликованному в социальных сетях видео, грузовик развернуло на проезжей части и частично вынесло на обочину. С грузовой платформы на дорогу выпали кирпичи, машина снесла барьерное ограждение. Есть версия, что водитель легковушки заснул за рулем.

Движение транспорта на Южном обходе восстановили около четырех утра.

Авария произошла сегодня в начале первого ночи. На момент происшествия на улице было темно, участок дороги не освещается. Но встречные потоки разделены барьерным ограждением. На подходах к ДТП транспорт стоял, водители советовали друг другу по каналам связи искать пути обхода. Предлагали «Пекинку» и центральные дороги Владимира.

— На устранение последствий ДТП привлекались две единицы техники и четверо рабочих. Перекрытия движения не было. Вводился реверс, — сообщили в Упрдоре «Москва — Нижний Новгород».

В результате ДТП никто не пострадал. В ГИБДД пока нет информации, что кто-то из находившихся в автомобилях людей обращался на медпомощью.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе произошла авария с участием мотоциклиста. Он столкнулся с двумя автомобилями.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и группы «Подслушано Автомобилистов»