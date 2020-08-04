Вылечившиеся от COVID-19 пациенты сдают плазму крови

Плазма крови, содержащая антитела к коронавирусу, уже используется для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Владимирская областная станция переливания крови начала принимать плазму у вылечившихся доноров в первой декаде июля. За это время добровольцами стали 13 человек. Среди доноров как медики региона, так и обычные пациенты.

Плазма крови, содержащая антитела к коронавирусу, используется для лечения тяжелобольных.

В общей сложности владимирские трансфузиологи заготовили более 6,6 литра иммунной плазмы. Часть этих объёмов поступила в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира и во владимирскую больницу № 6. Как сообщил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам тяжелобольных пациентов.

Приём иммунной плазмы продолжается. Донорам следует обращаться в региональную Службу крови по тел. (4922) 53-74-57 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

Ранее «Призыв» сообщал, что вакцину от коронавируса будут выпускать в Петушинском районе, на площадке компании «Генериум». Сейчас идет подготовка.

Ольга Ефремова

Фото: volgograd-news.net