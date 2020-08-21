Выходные зовут в экспедиции, парки, на концерты и ярмарки

-
«Музыкальная экспедиция-2020» 6+
22 августа в 17.00 фестиваль-путешественник отправится в действующий Дюкинский карьер. В составе выездной концертной бригады — скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, баянист Николай Сивчук и гитарист Дмитрий Илларионов. С приглашенными солистами выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина.
Цена билета – 50-100 руб. Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 14.30 и 15.00, цена билета – 400 рублей.
23 августа в 18.00 слушатели смогут насладиться камерной музыкой на фоне Михайло-Архангельского монастыря и окружающих его древних валов в Юрьеве-Польском. Артистами-«передвижниками» в воскресенье станут скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, баянист Николай Сивчук, гитарист Дмитрий Илларионов и вокалистка Полина Стембольская.
Цена билета – 50-100 руб. Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 15.00, цена билета – 400 рублей.
-
«Праздник будущего первоклассника» 0+
В субботу будущие школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями, узнать много нового и интересного, найти развлечения на любой вкус в любом уголке парка! На главной сцене состоится большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Владимира. На площади у фонтана гостей парка ждут научные интерактивы от детского центра «Калейдоскоп», музея науки и человека «Эврика»; спортивная зона с интерактивами фитнес-клуба «WorldGym» и др.
У главной сцены вас ждёт зона интересов «Территория ярких» с презентацией деятельности клубов творческих объединений по месту жительства. На арт-аллее мастера из объединения «Творческие выходные» и детского центра «Калейдоскоп» проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих. Перед зданием «Галера» вас будут ждать лучшие школы танцев города Владимира со своими зажигательными танцевальными мастер-классами. В интерактивно-игровой зоне, которая разместится на детской площадке, пройдет большая игровая программа педагогического отряда «Классики».
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
22 августа 2020 года с 12.00 до 17.00
Вход свободный
-
Творческие выходные в Центральном парке 6+
-
«Филармония под открытым небом» 6+
Владимирская областная филармония запустила серию концертов под открытым небом. Разнообразные и яркие концертные программы музыкантов филармонии пользуются огромной любовью и популярностью у многих горожан. Пока коллективы не имеют возможности выступать на своей сцене из-за введенных ограничений, они готовы работать в парках и на других летних площадках.
21 августа в 18.00 на площадке перед Концертным залом им. С.И. Танеева Владимирский русский оркестр и солисты филармонии представят программу «Любви негромкие слова», в которой прозвучат песни из репертуара Анны Герман.
22 августа в 16.00 в Центральном парке культуры и отдыха выступит Камерный струнный оркестр с программой «И целого мира мало».
23 августа в 13.00 гостей парка «Дружба» будет радовать Государственный вокально-танцевальный ансамбль «Русь» им. М. Фирсова с программой «Лето красное».
Посмотреть и послушать выступления артистов смогут все желающие абсолютно бесплатно.
-
Фестиваль народного творчества и ремесел «Золотое кольцо России» 6+
-
Дни открытых дверей в Доме культуры молодежи 0+
Если вы неординарная, творческая личность, если вы всегда мечтали научится петь и танцевать, если вы чувствуете, что сцена это ваше призвание, то вам именно сюда, в ДКМ! Приходите, и вам расскажут о ведущих коллективах, творчество которых украшает лучшие концертные площадки города Владимира и далеко за его пределами. Познакомят с руководителями — теми людьми, которые с удовольствием поделятся опытом и мастерством. А также вы сможете посмотреть своими глазами на «звезд» ДКМ в большом праздничном концерте на площади у Дома культуры!
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
22 и 23 августа с 16.00 до 20.00
Вход свободный
-
День рождения парка «Дружба» 0+
В этот праздничный день жителей и гостей города ждет интересная развлекательная программа: яркий концерт с участием популярных коллективов города и области, выставка-продажа работ владимирского клуба художников «Колорит», творческие и спортивные мастер-классы, аттракционы для детей и взрослых, фотозона, катание на лошадях и многое другое.
Любителям спорта будет предложено участие в дружеском турнире по волейболу, состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе и единоборствам. Завершится программа праздника дискотекой «Ретро-шлягер», где прозвучат знакомые всем хиты российской эстрады.
Отдыхайте и веселитесь в любимом парке!
Парк культуры и отдыха «Дружба»
23 августа с 12.00 до 19.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/musicexp
Обсуждение