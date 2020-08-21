Выходные зовут в экспедиции, парки, на концерты и ярмарки

22 августа в 17.00 фестиваль-путешественник отправится в действующий Дюкинский карьер. В составе выездной концертной бригады — скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, баянист Николай Сивчук и гитарист Дмитрий Илларионов. С приглашенными солистами выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина.

Цена билета – 50-100 руб. Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 14.30 и 15.00, цена билета – 400 рублей.

23 августа в 18.00 слушатели смогут насладиться камерной музыкой на фоне Михайло-Архангельского монастыря и окружающих его древних валов в Юрьеве-Польском. Артистами-«передвижниками» в воскресенье станут скрипачка Елена Ревич, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, баянист Николай Сивчук, гитарист Дмитрий Илларионов и вокалистка Полина Стембольская.

Цена билета – 50-100 руб. Для владимирцев будет организован трансфер от Театральной площади. Отправление в 15.00, цена билета – 400 рублей.