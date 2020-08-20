Встреча с губернатором разочаровала обманутых дольщиков из Коммунара

Переломный момент, которого так ждали обманутые дольщики из Коммунара от встречи с губернатором Владимирской области, не наступил. Совещание со всеми экспертами строительной сферы и охраны объектов культурного наследия с участием Владимира Сипягина и инициативной группы дольщиков состоялось, но никакого решения не было вынесено. Снова ответственным лицам поручено сделать дорожные карты, еще раз изучить варианты и опять все проговорить. Несмотря на то, что губернатор уже ранее заявлял, что готов подписать документ о повышении этажности для дома в Коммунаре, на вчерашней встрече вновь обсуждали вариант сноса этажей. Городские строители высказали большие сомнения на этот счет.

— Если суд вынесет решение о сносе этажей, то документ на исполнение попадет к судебным приставам. Те будут очень долго разрабатывать проектную документацию по демонтажу, потом долго искать исполнителей. Зная их работу, все это затянется на годы. Это путь в никуда, — заявил замглавы администрации города Владимира Сергей Сысуев.

Почти сто семей второй год ждут ключи от оплаченных квартир в новостройке.

Большинство участников совещания настроены пессимистично. Звучали такие фразы, как: «вопрос уйдет в ступор», «двигаемся на месте», «путь в никуда». Все семьи ждали волевого решения, но не случилось. В ходе встречи выяснилось, что в других регионах опыт отступления от норм высотности был. Если раньше областные власти настаивали на том, что в региональный документ об охранных зонах можно внести поправки самостоятельно, то теперь уверяют, что перед этим требуется согласование Минкульта.

— После внесения дома в реестр проблемных объектов есть два пути решения. Либо оплачиваем потери дольщиков, возмещаем стоимость квартир, либо сносим два этажа. В данном случае, мы считаем, будет принято решение о сносе двух этажей за счет средств фонда при Минстрое, — высказался директор департамента строительства региона Михаил Романычев.



Власти даже назвали сроки реализации таких вариантов. Компенсацию за квартиры семьи смогут получить к декабрю 2023 года, а снести этажи можно чуть раньше — к декабрю 2021 года. Несмотря на это, никто из присутствующих на встрече не выбрал ни один из заявленных вариантов.



Дольщики слабо верят даже в эти сроки. Им уже многократно переносили даты ввода дома, передачи ключей, внесения изменений в проекты дома и постановления об охранных зонах. Тем временем готовый дом стоит, квартиры давно ждут косметического ремонта, а двери в подъезды закрыты. Обладатели квадратных метров в новостройке вынуждены скитаться по родственникам и арендованным квартирам.

«Призыв» ранее сообщал, что обманутые дольщики вышли на одиночные пикеты и разместили на своих машинах наклейки, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»