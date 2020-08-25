Вредный фастфуд оказался безопасным

Общественники из «Народного контроля» проверили на безопасность фастфуд, представленный во Владимире. Они выбрали бургеры McDonald’s, KFC и Burger King с похожим составом: булочка, куриная котлета, овощи и соус. Образцы были отправлены на лабораторные исследования в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний.

— Приобреталась продукция активистами в статусе обычных покупателей. Каждый потребитель имеет право проверить интересующую его продукцию, — отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Общественники проверили бургеры на патогенную флору.

Исследования проводились по четырём микробиологическим показателям: патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов; бактерии группы кишечных палочек и стафилококк. Как сообщили общественники, ни в одном из образцов нарушений или отклонений от нормы не выявлено.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Народный контроль» провел масштабную проверку продукции популярных доставок суши и роллов во Владимире. Оказалось, что, заказывая блюда азиатской кухни, клиенты рискуют здоровьем.