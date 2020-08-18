Врачи борются за жизнь выпавшего с балкона 9 этажа мальчика

За жизнь пятилетнего мальчика, выпавшего с балкона многоэтажки во Владимире накануне, борются врачи. После происшествия ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По информации источников «Призыва», мальчик получил серьезные травмы.

Следком по Владимирской области начал проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства выпадения ребенка из окна квартиры с высоты девятого этажа. По предварительным данным, пятилетний мальчик остался дома без присмотра. В это время ребенок должен был спать, пояснили следователям люди, которые должны были за ним присматривать. Но малыш проснулся, вышел на незастекленный балкон и упал.

Следком начал проверку по факту происшествия.

В прошлом году при выпадении из окон во Владимирской области пострадали 12 детей. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.

Ранее «Призыв» рассказывал, какие гаджеты могут спасти ребенку жизнь.

Елена Пляскина

Фото: elitar.kz