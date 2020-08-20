Возобновлён приём заявок на сельскую ипотеку

Под минимальный банковский процент — не более 3% годовых — можно получить кредит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Сейчас по ней возобновлён приём заявок. Ранее он был остановлен из-за того, что регион выбрал годовой объём выделенных по программе средств. Во Владимирской области флагманом сельской ипотеки выступает региональный филиал АО «Россельхозбанк» — на его долю приходится свыше 90% лимита федеральных денег, отпущенных на 2020-й. Но выдают льготные кредиты и другие системно значимые кредитные организации, а также «ДОМ.РФ».

Программа стартовала в нынешнем году. Ранее было заключено более 100 ипотечных кредитных договоров объёмом около 190 млн рублей.

— Годовой лимит, установленный Владимирской области федеральным центром, был полностью освоен, из-за чего нам пришлось приостановить приём заявок. Программа пользуется популярностью у жителей региона. С 1 августа, после перераспределения лимитов между субъектами Российской Федерации, региональный филиал Россельхозбанка возобновил приём заявок на получение сельской ипотеки, – сообщил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Одним из основных условий выдачи льготного кредита является приобретение жилья на сельских территориях и агломерациях. В том числе это могут быть и малые города с населением до 30 тысяч человек, соответствующие критериям госпрограммы. Актуальный перечень таких территорий размещён на сайте департамента сельского хозяйства Владимирской области.

Программа сельской ипотеки рассчитана до конца 2022 года, в настоящее время Правительство России рассматривает возможность её продления, сообщила пресс-служба «Белого дома». В связи с популярностью среди жителей Владимирской области сельской ипотеки департамент сельского хозяйства направил в Минсельхоз предложения об увеличении в три раза объёма финансирования для нашей области по льготной сельской ипотеке на 2021 год.

Олег Зеленин

Фото: завьяловский.рф