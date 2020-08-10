Возьмите нас в колонию!

В Бейрут приезжал Макрон, и местные путали его с ливанским президентом. Местные вообще выступили за то, чтобы их страна вновь стала французской колонией. Поскольку при французах было больше порядка и спокойствия. А сейчас бардак и коррупция. Макрон обещал помочь. Правда, насчёт колонии ничего не сказал. Жаль. Мысль хорошая. Её поддержали бы не только ливанцы, но и израильтяне. Сосед-француз приятнее, тише. Заодно, может, и Египет сплавили бы англичанам. Там тоже, знаете ли, не всё ладно.

Помню, как в конце восьмидесятых наш генсек Горбачёв буробил в ООН про новое мышление и про то, что сильные страны должны помогать слабым. Он так проникновенно говорил, что у меня едва не выступили слёзы. Земля — наш общий дом. Протяни руку слабому. Возлюби ближнего своего. Что-то в этом роде. Не знаю, стоял ли в проходе генеральной ассамблеи белый ослик с пальмовыми ветками, но там он был бы уместен.

Потом мы сами чуть не протянули ноги, и нам вроде как помогали, хотя нынешний гонитель бесов Михалков считает, что, наоборот, не помогали, а обирали. Но дело не в этом, а в том, что, чёрт побери, и арабов, обожжённых селитрой, и каких-нибудь тутси из Руанды, которых не добили мотыги хуту, и нашего соотечественника из сдувшегося моногорода, до которого не дошла федеральная программа поддержки моногородов, корёжит одна проблема: нафига мне эта свобода, если от неё одни беды и бесперспективняк?

И ливанцы зазывают французов «прийти и володеть ими». И руандийцы, если б они лучше учили свою историю, а не гонялись друг за другом с китайскими «калашниковыми», допетрили бы вернуть прежних колонизаторов — немцев с бельгийцами (пожалуй, всё-таки немцев, те серьёзнее). Да и наш брат-моногородец, трезво размыслив и спрятав на время великоросскую гордость, глядишь, не отказался бы принять на управление варяга, если, конечно, тот истинный варяг, тутта ларсен ему в глотку!

Заранее оговоренное зло — а ограничение свободы, безусловно, зло — это всё же лучше, чем зло, кроющееся под маской добра и показывающее своё истинное обличье то в виде коррупции, то стойким ощущением бардака, то силами правопорядка, дубасящими местное население. Другое дело, что сейчас ставить на бывшее зло смысла нет, оно деквалифицировалось. Ливанцы прогонят былых поработителей французов в шею, как только прочихаются от селитры и поймут, что гуманитарной помощи им больше не видать. Раскисшим парням из Бундесвера, так и не приучившим тутси и хуту к производительному труду, обрыднет получать мотыгами из зарослей, и они уберутся восвояси. А наши быстро раскусят, что шведов с норвежцами можно не бояться, потому что они даже матом толком выругаться не умеют. Так что нужно сделать понятное цивилизованное зло вроде «голубых касок» ООН, только с лимитированной долей насилия.

Но всё это — в международном масштабе. Чтобы ливанцы голову не ломали, к кому бы им воззвать, и эти, как потолерантнее, афроамериканцы ничего не ломали бы, и наш соотечественник — тоже. Есть вот такой глобальный колонизатор, который местным царькам воевать не даст, племенам воевать не даст, воровать бесстыдно не позволит и вообще всякое безобразие пресечёт. Ну, а уж если набедокурите — не обессудьте… Тут, конечно, американцы полезут: мы, мы в колонизаторы хотим. Фиг! Идите вы сами знаете куда, американцы. Вам бы самим колонизатор не помешал бы. Только вы хитрые. Напечатаете долларов побольше и откупитесь. А нам колонизаторы нужны честные. Добрые. И справедливые. Только где их взять, таких-то?

Николай Лившиц

Фото: a.akamaihd.net