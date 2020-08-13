Возбуждено уголовное дело по факту поджога мусоровозов

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога десяти мусоровозов компании «Чистый Владимир». В рамках расследования проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Версию о поджоге выдвинуло накануне и дознаватели МЧС.

Между тем региональный оператор ООО «Биотехнологии», чьим подрядчиком выступает компания «Чистый Владимир», заверил, что потеря значительной доли специальной техники практически не нарушила график вывоза мусора. По словам заместителя гендиректора «Биотехнологии» Янины Афонькиной, сгоревшие мусоровозы сразу же заменили машинами, которые находились в ремонте. Несколько мусоровозов удалось оперативно позаимствовать у компаний, работающих в других районах области. Кроме того, региональный оператор уже приступил к оформлению в лизинг 5 новых мусоровозов.

Руководство «Биотехнологии» гарантирует, что продолжит оказание услуг потребителям своевременно и в полном объеме. Пожар на территории бывшего тракторного завода во Владимире произошёл накануне рано утром. Площадь возгорания составила 60 кв. метров.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»