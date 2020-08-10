Лиза Алерт

Восьмилетняя девочка пропала без вести

К поискам подключились волонтеры

Восьмилетняя девочка пропала без вести во Владимире. Никакой информации о местонахождении Евы Кулинич нет со вчерашнего дня. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Приметы пропавшей: рост 146 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в тëмно-синее платье в белый горох и розовые сандалии.

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область»

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться ребенок — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, позвоните инфоргу поиска по телефонам 8-960-720-60-24 и 8-910-091-75-82. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Призыв» рассказывал, как региональные управления МЧС, МВД и поисковый отряд «Лиза Алерт» впервые устроили масштабные учения по поиску пропавших в лесу людей.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва» 

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Обсуждение 1

  • Мамуля:
    10.08.2020 в 08:48

    Какой подросток в 8 лет? Ребенок во всех смыслах этого слова!
    Господи, помоги найти живой и здоровой!

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