Водителя легковушки пришлось деблокировать после ДТП с лосем

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 пострадал в результате столкновения с лосем. ДТП произошло сегодня утром в Киржачском районе на автодороге 17К-1 Киржач — Покров. Пассажир легковушки не пострадал, а водитель оказался зажатым в транспортном средстве. Потребовалась деблокировка. Ее проводили спасатели.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 3 единицы техники.

— Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Известно, что после столкновения лось скрылся в лесу, состояние животного не известно. Ранее «Призыв» сообщал, что велосипедист погиб под колесами автобуса.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области