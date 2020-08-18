Водитель скорой помощи заплатит за разбитый во время вызова автомобиль

Бывший водитель владимирской станции скорой медицинской помощи заплатит за ремонт автомобиля. Суд встал в этом вопросе на сторону работодателя. ДТП произошло еще в марте 2017 года. «Скорая» выехала на вызов и попала в аварию. Водителя признали виновным. Автомобиль получил серьезные повреждения. Сумма восстановительного ремонта составила 113 276 рублей. Поначалу водителю и работодателю удалось договориться, стороны даже заключили соглашение о добровольном возмещении ущерба.

Ежемесячно водитель отдавал в кассу станции скорой помощи определенную сумму.

С октября 2017-го по март 2019 года он выплатил 54 000 рублей. Но уже в апреле того же года работник уволился и платить прекратил. Письма бывшего работодателя он тоже оставил без внимания. Долг в 59 276 рублей станция скорой помощи решила взыскать через суд.

— Больница просила расторгнуть соглашение сторон трудового договора о добровольном возмещении ущерба и взыскать с К. сумму непогашенного прямого действительного ущерба, причиненного работодателю, – 51 600 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 7978 рублей, — сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда г. Владимира.

Ответчик на заседание не явился, возражений и заявлений не представил. Суд удовлетворил требования ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира». Заочное решение не вступило в законную силу.

Ранее «Призыв» сообщал, что станции и отделения скорой медицинской помощи Владимирской области получили 10 реанимобилей. По два автомобиля передали во Владимир, Ковров и Муром, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Гусь-Хрустального и отделения СМП Александровской, Петушинской и Собинской районных больниц.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»